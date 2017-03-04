- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину07:51
- Прошедшие сутки в зоне АТО: 115 обстрелов и двое раненых украинских военных 07:31
- В Волновахе при странных обстоятельствах погиб руководитель крупного госпредприятия 07:27
- Юра Енакиевский исключен из "черного списка" ЕС07:11
- Боевики обстреляли КП "Марьинка" в пятницу вечером23:03
- Крымские вина будут поставлять в "ЛДНР" как на одно из приоритетных направлений22:58
- Фейковые выборы на оккупированном Донбассе откроют для Кремля возможность получить право вето на будущее Украины22:40
- В НАТО заявляют, что необходимо применять "гибридное сдерживание" России22:27
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта22:15
- Решение о признании или непризнании "ЛДНР" будет принимать лично Путин21:53
Юра Енакиевский исключен из "черного списка" ЕС
Совет Европейского Союза на год продлил действия адресных ограничительных мер ЕС в отношении ряда граждан Украины, которых считают ответственными за растрату государственных средств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"3 марта 2017 года Совет продлил до 6 марта 2018 года решение о заморозке счетов 15 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, вызвавшим ущерб для украинских государственных фондов. Одно лицо было удалено из списка", - говорится в обнародованном пресс-службой Совета ЕС сообщении.
По информации СМИ, исключен из списка бывший народный депутат от Партии регионов, бизнесмен Юрий Иванющенко, известный также как Юра Енакиевский.
Речь идет об адресных санкциях, которые запрещают въезд в государства ЕС и замораживают авуары в европейских банках лиц из "черного списка". В санкционный список входят, в частности, бывший президент Украины Виктор Янукович и его старший сын Александр Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров и другие высокопоставленные чиновники, а также политики.
Ранее сообщалось, что в отношении Иванющенко были закрыты все уголовные производства.
Фото: tv.ua
Теги: Донбасс, Юрий Белов, санкции
- На Донбассе сводные группы задержали 11 фур с контрабандой
- Куда пропал Захарченко?
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- Секрет красоты Нины Ивановой: на Заречной - снова весна!
- Шкиряк - донбасским террористам: "В добрый час!"
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину07:51
- Прошедшие сутки в зоне АТО: 115 обстрелов и двое раненых украинских военных 07:31
- В Волновахе при странных обстоятельствах погиб руководитель крупного госпредприятия 07:27
- Юра Енакиевский исключен из "черного списка" ЕС07:11
- Боевики обстреляли КП "Марьинка" в пятницу вечером23:03
- Крымские вина будут поставлять в "ЛДНР" как на одно из приоритетных направлений22:58
- Фейковые выборы на оккупированном Донбассе откроют для Кремля возможность получить право вето на будущее Украины22:40
- В НАТО заявляют, что необходимо применять "гибридное сдерживание" России22:27
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта22:15
- Решение о признании или непризнании "ЛДНР" будет принимать лично Путин21:53
- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину07:51
- Экс-прокурор Крыма Поклонская снова повеселила своими глупыми высказываниями (ВИДЕО)07:46
- Прошедшие сутки в зоне АТО: 115 обстрелов и двое раненых украинских военных 07:31
- В Волновахе при странных обстоятельствах погиб руководитель крупного госпредприятия 07:27
- Юра Енакиевский исключен из "черного списка" ЕС07:11
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Боевики обстреляли КП "Марьинка" в пятницу вечером23:03
- Крымские вина будут поставлять в "ЛДНР" как на одно из приоритетных направлений22:58
- Фейковые выборы на оккупированном Донбассе откроют для Кремля возможность получить право вето на будущее Украины22:40
- В НАТО заявляют, что необходимо применять "гибридное сдерживание" России22:27
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс