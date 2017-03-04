Юра Енакиевский исключен из "черного списка" ЕС

04.03.2017 07:11

Совет Европейского Союза на год продлил действия адресных ограничительных мер ЕС в отношении ряда граждан Украины, которых считают ответственными за растрату государственных средств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"3 марта 2017 года Совет продлил до 6 марта 2018 года решение о заморозке счетов 15 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, вызвавшим ущерб для украинских государственных фондов. Одно лицо было удалено из списка", - говорится в обнародованном пресс-службой Совета ЕС сообщении.



По информации СМИ, исключен из списка бывший народный депутат от Партии регионов, бизнесмен Юрий Иванющенко, известный также как Юра Енакиевский.



Речь идет об адресных санкциях, которые запрещают въезд в государства ЕС и замораживают авуары в европейских банках лиц из "черного списка". В санкционный список входят, в частности, бывший президент Украины Виктор Янукович и его старший сын Александр Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров и другие высокопоставленные чиновники, а также политики.



Ранее сообщалось, что в отношении Иванющенко были закрыты все уголовные производства.