Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе

04.03.2017 15:29

Правительство обнародовало утвержденный в среду порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассеhttp://www.kmu.gov.ua. Документ доступен на сайте Кабмина и вступает в силу через 10 дней со дня опубликования, - сообщает LB.ua.

Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением пищевых продуктов и лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерством экономического развития и торговли.



Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом, кроме случаев, когда товары перемещается в/из гуманитарно-логистических центров.



В то же время, согласно постановлению, в исключительных случаях по решению координационного центра и по согласованию с руководителем АТО с целью оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации последствий возникновения особых социальных или экономических обстоятельств, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, нарушением нормальных условий жизнедеятельности и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, которые делают невозможным соблюдение требований этого порядка, через линию соприкосновения могут быть перемещены товары без ограничений.



В данном случае координационный центр информирует о таких решениях и основаниях их принятия Министерство по оккупированным территориям, Государственную фискальную службу и другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти.



Сотрудник Фискальной службы на контрольном пункте проверяет наличие решения координационного центра, согласно которому осуществляется перемещение товара, регистрационные документы предприятия - перевозчика или владельца товара и проводит осмотр товара и транспортного средства на предмет соответствия заявленным сведениям.



В январе 2017 года ветераны АТО и ряд нардепов организовали торговую блокаду ОРДЛО. К настоящему времени участники блокады перекрыли три железнодорожных ветки (возле станции Светланово в Луганской области, возле Бахмута в Донецкой области и возле станции Кривой Торец в Донецкой области). Кроме того, на автомобильных дорогах возле Золотого в Луганской области и возле Новотроицкого в Донецкой области установлены посты, которые выполняют "контрольно-наблюдательные функции".