- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"14:20
- Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»14:10
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник 13:19
- Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса13:12
Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе
Правительство обнародовало утвержденный в среду порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассеhttp://www.kmu.gov.ua. Документ доступен на сайте Кабмина и вступает в силу через 10 дней со дня опубликования, - сообщает LB.ua.
Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением пищевых продуктов и лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерством экономического развития и торговли.
Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом, кроме случаев, когда товары перемещается в/из гуманитарно-логистических центров.
В то же время, согласно постановлению, в исключительных случаях по решению координационного центра и по согласованию с руководителем АТО с целью оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации последствий возникновения особых социальных или экономических обстоятельств, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, нарушением нормальных условий жизнедеятельности и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, которые делают невозможным соблюдение требований этого порядка, через линию соприкосновения могут быть перемещены товары без ограничений.
В данном случае координационный центр информирует о таких решениях и основаниях их принятия Министерство по оккупированным территориям, Государственную фискальную службу и другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти.
Сотрудник Фискальной службы на контрольном пункте проверяет наличие решения координационного центра, согласно которому осуществляется перемещение товара, регистрационные документы предприятия - перевозчика или владельца товара и проводит осмотр товара и транспортного средства на предмет соответствия заявленным сведениям.
В январе 2017 года ветераны АТО и ряд нардепов организовали торговую блокаду ОРДЛО. К настоящему времени участники блокады перекрыли три железнодорожных ветки (возле станции Светланово в Луганской области, возле Бахмута в Донецкой области и возле станции Кривой Торец в Донецкой области). Кроме того, на автомобильных дорогах возле Золотого в Луганской области и возле Новотроицкого в Донецкой области установлены посты, которые выполняют "контрольно-наблюдательные функции".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Кабинет министров, порка, товары для авто, перемены, линия разграничения
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"14:20
- Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»14:10
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник 13:19
- Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса13:12
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
- Меру пресечения главе ГФС Насырову должны избрать сегодня-завтра14:44
- От "газовой иглы" до "вежливыхе людей" - журналист о скрепах "русского мира"14:32
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"14:20
- Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»14:10
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»