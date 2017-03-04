Кремль сменил тактику в отношении Донбасса - мнение эксперта

04.03.2017 08:55

Россия оставила неизменной свою стратегию в отношении Украины и "ЛДНР" – нанести максимальный урон украинскому государству и заблокировать его европейский выбор – но поменяла свою тактику, поскольку поняла, что Киеву не удастся "втолкнуть" ОРДЛО.

Об этом пишет российский политолог Андрей Пионтковский в своей колонке на "Апострофе".

По его словам, теперь РФ пошла на некое признание субъектности подконтрольной боевикам территории Донбасса, что характеризуется признанием паспортов "ДНР" и "ЛНР", а также вывод из-под украинской юрисдикции предприятий в ОРДЛО.

Касательно слухов о возможной смене главарей "ДНР" и "ЛНР" Пионтковский отметил, что Россия на их место может поставить экс-президента Украины Виктора Януковича или бывшего премьера Николая Азарова, которые будут позиционироваться в качестве законной украинской власти, свергнутой "хунтой".