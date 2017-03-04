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Кремль сменил тактику в отношении Донбасса - мнение эксперта
Россия оставила неизменной свою стратегию в отношении Украины и "ЛДНР" – нанести максимальный урон украинскому государству и заблокировать его европейский выбор – но поменяла свою тактику, поскольку поняла, что Киеву не удастся "втолкнуть" ОРДЛО.
Об этом пишет российский политолог Андрей Пионтковский в своей колонке на "Апострофе".
По его словам, теперь РФ пошла на некое признание субъектности подконтрольной боевикам территории Донбасса, что характеризуется признанием паспортов "ДНР" и "ЛНР", а также вывод из-под украинской юрисдикции предприятий в ОРДЛО.
Касательно слухов о возможной смене главарей "ДНР" и "ЛНР" Пионтковский отметил, что Россия на их место может поставить экс-президента Украины Виктора Януковича или бывшего премьера Николая Азарова, которые будут позиционироваться в качестве законной украинской власти, свергнутой "хунтой".
Фото: nashdom.us/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, изменение, такса
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