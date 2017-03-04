Крупные игроки российского рынка связываться и торговать с фейковыми "ЛДНР" не будут

04.03.2017 12:33

Российские предприятия выступают против поддержки террористов "ДНР", выступая с негативной реакцией на возможную просьбу руководства РФ, чтобы поддержать боевиков и закупать уголь на оккупированном Донбассе. Об этом сообщают российские СМИ.

Дело в том, что большинство из угольных предприятий России не хотят уступать собственную долю российского рынка угольным трейдерам с Донбасса. Более того, металлургические комбинаты России бояться наложение западных санкций, так как все они имеют крупные доли акций, торгующихся на западных рынках и биржах. Попытки сотрудничать с боевиками Донбасса немедленно приведут к санкциям, ведь эти предприятия имеют торговые контакты с Европой и Западом. Российские эксперты уверены, что никто из крупных игроков российского рынка связываться с Донбассом не станет, ведь финансовые и репутационные риски просто огромны:







