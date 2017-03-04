Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Крупные игроки российского рынка связываться и торговать с фейковыми "ЛДНР" не будут

04.03.2017 12:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Крупные игроки российского рынка связываться и торговать с фейковыми "ЛДНР" не будут

Российские предприятия выступают против поддержки террористов "ДНР", выступая с негативной реакцией на возможную просьбу руководства РФ, чтобы поддержать боевиков и закупать уголь на оккупированном Донбассе. Об этом сообщают российские СМИ.

Дело в том, что большинство из угольных предприятий России не хотят уступать собственную долю российского рынка угольным трейдерам с Донбасса. Более того, металлургические комбинаты России бояться наложение западных санкций, так как все они имеют крупные доли акций, торгующихся на западных рынках и биржах. Попытки сотрудничать с боевиками Донбасса немедленно приведут к санкциям, ведь эти предприятия имеют торговые контакты с Европой и Западом. Российские эксперты уверены, что никто из крупных игроков российского рынка связываться с Донбассом не станет, ведь финансовые и репутационные риски просто огромны:





Фото: www.dialog.ua/

Теги: Россия, Донбасс, торговля, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх