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Кто пострадал от "национализации" предприятий боевиками "ЛДНР" (ИНФОГРАФИКА)
Совместное заявление террористов ЛНР и ДНР о введении внешнего управления на украинских предприятиях в оккупированной части Донбасса появилось утром 27 февраля. 2 марта информационные ресурсы боевиков опубликовали список экспроприированных украинских предприятий. Всего в нем оказалось 43 объекта.
Как сообщает liga.net, главным пострадавшим ожидаемо стал Ринат Ахметов. Миллиардеру принадлежат крупнейшие угледобывающие и металлургические активы Донбасса. Потеря одной только металлургии в зоне АТО лишит Метинвест10% выручки или более $600 млн в год.
Ахметов - не единственный олигарх, потерпевший от оккупации Донбасса. Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом он владеет совместно с Игорем Коломойским. Енакиевским коксохимпромом - с Юрием Иванющенко, который входит в ближайшее окружение Виктора Януковича.
Также в списке экспроприированного имущества оказались предприятия Дмитрия Фирташа, Виктора Нусенкиса, Ефима Звягильского, телекоммуникационной группы Turkcell, Виктора Чмилева - партнера угольного бизнесмена Андрея Орлова, и прописанной в Енакиево Ольги Щировой.
Что происходит с предприятиями на оккупированной части Луганской области пока неизвестно. В сеть попал лишь некий "документ", в котором "власти ЛНР" заявили о введении внешней администрации на трех угледобывающих предприятиях, принадлежащих Ахметову: Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит.
По крайней мере, часть захваченных предприятий может перейти под оперативный контроль беглого бизнесмена Сергея Курченко, следует из переговоров между террористами, которые перехватила Служба безопасности Украины.
В группе СКМ Ахметова утверждают, что отказываются регистрировать свои предприятия на оккупированной территории
Фото: infoline.ua/
Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, ЛНР, боевики, национализация
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