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Архив - Донецкая область

Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину

04.03.2017 07:51
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Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину

Эксперт и известный политолог Андрей Пионтковский в интервью одному из украинских изданий заявил, что все Минские соглашения были нужны только России для давления на Украину.

Воздействуя на Украину Минскими соглашениями, Россия пыталась заставить ее изменить свою Конституцию в угоду РФ, считает политолог. Изменения в Конституцию повлекли бы за собой не меньшее зло, насильное вталкивание в Украину "раковой опухоли" в виде "ЛДНР", передает "Диалог.UA" слова Андрея Пионтковского.

Сейчас уже можно с точностью сказать, что данный план российского агрессора провалился. Оставили свои попытки давить на Украину и Франция с Германией, которые убедились, что РФ, со своей стороны, даже не собирается выполнять свои обязательства в рамках Минска.

Хорошей новостью политолог назвал то, что лицемерная игра вокруг Минска прекращается. Продолжить переговорный процесс будет очень трудно, если не невозможно вообще.

Немалую роль в провале плана Кремля по федерализации Донбасса политолог назвал не меньший провал РФ на Западе. Белый дом не пошел на поводу у Путина и РФ сейчас в тупике насчет Украины.

В заключении Пионтковский отметил, что сейчас Путин будет постепенно повышать ставки на Донбассе, измеряя реакцию США на свои действия. "Эскалация военных действий – вот что нам предстоит увидеть в ближайшем будущем. Однако на крупномасшабную войну Россия не решится. Зато будет смело подставлять под удар своих лже-полководцев из Донбасса", - заключил политолог.


Фото: gordonua.com

Теги: Украина, Россия, Донбасс, давление, Минские договоренности
 
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