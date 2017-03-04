Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой

04.03.2017 18:41

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе стали свидетелями стрельбы у н.п. Ясиноватая и Крещатицкое во время патрулирования. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 4 марта.

"3 марта в 11:15, совершая патрулирование юго-западнее подконтрольного "ДНР" н.п. Крещатицкое, наблюдатели видели технику, которую они оценили как две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и командно-штабную машину, которые двигались на север, а затем развернулись в восточном направлении на расстоянии 2-3 км к востоку от позиции СММ. Автомобили патруля миссии проехали дальше, и в 11:50 находились примерно в 500 м от участка, где могло находиться вооружение", - говорится в отчете.

По данным СММ, в 12:00 команда СММ услышала 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия. Позже члены патруля услышали еще 5 очередей из стрелкового оружия.

По оценке миссии, во второй раз они слышали предупредительные выстрелы, поскольку стрельба началась, когда члены патруля переместились на возвышение, при этом огонь не был направлен непосредственно на наблюдателей, и завершилась, когда они вернулись к своим автомобилям.

Кроме того 3 марта наблюдатели ОБСЕ находились вблизи н.п. Ясиноватая, где в 8:40 они осуществили запуск БПЛА над автодорогой Н20 и дорогой М04 вблизи Донецкой фильтровальной станции.

"Когда БПЛА пролетал примерно в 1 км от ДФС, наблюдатели решили вернуть БПЛА, поскольку услышали стрельбу из стрелкового оружия. В 8:46, когда БПЛА возвращался и был вне поля зрения наблюдателей, он, несмотря на безветренную погоду, начал отклоняться от траектории полета на восток и крутиться, не реагируя на команды оператора. Оператор совершил вынужденную посадку БПЛА примерно в 1 км от позиции патруля, но после приземления аппарата связь с ним была потеряна", - сообщили в миссии.

Учитывая отсутствие гарантий безопасности члены патруля не смогли вернуться в этот район, чтобы забрать БПЛА.

В ОБСЕ отметили, что это только 2 примера инцидентов, которые в последнее время произошли с наблюдателями.

"Количество таких инцидентов растет. Кроме того, наблюдатели сталкиваются с другими ограничениями свободы их передвижения", - подчеркнули в миссии.