- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- За две недели в украине правоохранители аннулировали более 500 разрешений на владение оружием17:16
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость17:04
Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе стали свидетелями стрельбы у н.п. Ясиноватая и Крещатицкое во время патрулирования. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 4 марта.
"3 марта в 11:15, совершая патрулирование юго-западнее подконтрольного "ДНР" н.п. Крещатицкое, наблюдатели видели технику, которую они оценили как две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и командно-штабную машину, которые двигались на север, а затем развернулись в восточном направлении на расстоянии 2-3 км к востоку от позиции СММ. Автомобили патруля миссии проехали дальше, и в 11:50 находились примерно в 500 м от участка, где могло находиться вооружение", - говорится в отчете.
По данным СММ, в 12:00 команда СММ услышала 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия. Позже члены патруля услышали еще 5 очередей из стрелкового оружия.
По оценке миссии, во второй раз они слышали предупредительные выстрелы, поскольку стрельба началась, когда члены патруля переместились на возвышение, при этом огонь не был направлен непосредственно на наблюдателей, и завершилась, когда они вернулись к своим автомобилям.
Кроме того 3 марта наблюдатели ОБСЕ находились вблизи н.п. Ясиноватая, где в 8:40 они осуществили запуск БПЛА над автодорогой Н20 и дорогой М04 вблизи Донецкой фильтровальной станции.
"Когда БПЛА пролетал примерно в 1 км от ДФС, наблюдатели решили вернуть БПЛА, поскольку услышали стрельбу из стрелкового оружия. В 8:46, когда БПЛА возвращался и был вне поля зрения наблюдателей, он, несмотря на безветренную погоду, начал отклоняться от траектории полета на восток и крутиться, не реагируя на команды оператора. Оператор совершил вынужденную посадку БПЛА примерно в 1 км от позиции патруля, но после приземления аппарата связь с ним была потеряна", - сообщили в миссии.
Учитывая отсутствие гарантий безопасности члены патруля не смогли вернуться в этот район, чтобы забрать БПЛА.
В ОБСЕ отметили, что это только 2 примера инцидентов, которые в последнее время произошли с наблюдателями.
"Количество таких инцидентов растет. Кроме того, наблюдатели сталкиваются с другими ограничениями свободы их передвижения", - подчеркнули в миссии.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы
- Боевики формируют минометные спецгруппы, которые ведут обстрелы с учетом маршрутов СММ ОБСЕ
- Более 400 тысяч людей в зоне АТО могут остаться без воды
- На донбасском поле боя у агрессора есть два пути
- РФ согласна вооружить наблюдателей ОБСЕ в зоне АТО
- Бывший воин АТО развенчивает "идиотские мифы и глупости" о наблюдателях ОБСЕ
- Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- В "ЛНР" утверждают, что против них в рядах ВСУ воюют иностранные наемники17:59
- В "ЛНР" заявили о перестройке экономики на Россию и ждут пополнение бюджета17:47
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы19:53
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику19:17
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"