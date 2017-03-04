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«МТС Украина» не намерена прекращать работу на оккупированном Донбассе
«МТС Украина» продолжает работать на Востоке Украины. Об этом заявляет сама компания в официальном сообщении для абонентов.
«Уважаемые абоненты! Сообщаем, что „МТС Украина“ не планирует прекращать работу на востоке. Компания продолжает работать на Донбассе и на сегодняшний день поддерживает работоспособность более 83% всех объектов связи в Донецкой и Луганской областях. Возможные сложности в этих областях могут возникать у абонентов в связи с отсутствием электроэнергии в некоторых населенных пунктах или повреждением оборудования», — говорится в сообщении.
Компания просит не верить «безосновательным слухам о прекращении работы мобильной связи на востоке, которые появляются в последнее время».
«Технические специалисты компании делают все возможное для дальнейшего восстановления работы оборудования», — отмечает «МТС Украина».
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, компания, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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