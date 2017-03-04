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На "Донбасс Арене" первый матч сыграют "безоружные ополченцы"
Лидер террористов "ДНР" Александр Захарченко настаивает на проведении футбольного матча террористов на стадионе донецкого Шахтера "Донбасс Арена" между членами бандитских формирований "Сомали" и "Спарта", сообщают сепаратистские СМИ.
Он сообщил, что в ближайшее время даст задание террористам подготовить две команды, которые должны будут играть в футбол на знаменитом украинском стадионе, захваченном террористами, отметив при этом, что "играть они будут без оружия".
Захарченко также рассказал, что подтолкнуло его к идее внезапно зажечь освещение на "Донбасс Арене", включив внешнюю иллюминацию. Он сообщил, что стадион всегда был символом Донецка и одной из важнейших достопримечательностей города. При этом, по словам Захарченко, иллюминация стадиона стала символом победы боевиков, которой добился "народ "ДНР".
Фото: igorvinogradov.livejournal.com/
Теги: Донецк, Донбасс, футбол, Донбасс Арена, мат, Захарченко
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