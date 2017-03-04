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На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер

04.03.2017 15:04
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На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер

Под Бахмутом прошедшей ночью диверсанты боевиков предприняли очередную попытку прорваться на территорию, контролируемую ВСУ, пишет в "Фейсбуке" писатель и волонтер Серж Марко.

Он отмечает, что подобные действия со стороны ДРГ боевиков – очень частые случаи в последнее время.

"Происходящее на фронте все больше внушает опасения. Что-то назревает. Снайперские роты из Российской Федерации завели. Артиллерия боевиков работает не умолкая. Так теперь еще участились случаи попыток проникновения ДРГ противника на нашу территорию", - пишет он в Facebook.

По его словам, примерно в 02:00 группа диверсантов "ДНР" из 9 человек вступила в бой с силами АТО неподалеку от Пилипчатино (рядом с Бахмутом, - ред). Уже через полчаса, видя ожесточенное сопротивление со стороны украинских военных, боевики с позором отступили.


Фото: www.dialog.ua

Теги: Донбасс, война, столкновение, боевики, фронт, тревога, Бахмут
 
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