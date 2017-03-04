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"Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию
Журналист Денис Казанский на странице в facebook делится совим мнением по поводу блокады Донбасса.
"Вижу, что многие в ленте фактически возлагают вину за отжим ринатовских предприятий в ОРДЛО на украинскую сторону. Мол, доигрались, если бы не блокировали, то Россия ничего бы не забрала, и т.д.
Ну зачем же так явно подыгрывать врагу? Неужто вы действительно считаете, что на принятие решений в Кремле влияют Семенченко и Парасюк?
На самом деле вот эта модель под названием "Украина сама виновата" активно продвигается Россией с самого начала войны. "Украина сама виновата, что ушел Крым", "Украина сама виновата, что восстал Донбасс", "Украина начала войну против своего народа", "Украина сама вынуждает Россию ввести войска" и т.д. Ну, известное дело, жертва сама виновата - сопротивлялась, провоцировала, не хотела по-хорошему...
На самом деле, решение про такой масштабный отжим не могло приниматься спонтанно и только в качестве эмоционального ответа на действия Парасюка. Разумеется, велись переговоры. Просчитывались какие-то цифры, какой-то план. Очевидно, что к масштабной экспроприации дело шло уже давно. В гугле легко находятся соответствующие сообщения, датированные еще 2014-15 годами.
Почему все случилось сейчас? Очевидно, что дело не в блокаде. Еще до ее начала я писал про конфликт вокруг Оппоблока, контроль над которым пытаются разделить Ахметов, Бойко и Медведчук. Первый давно договорился с Порошенко и отказывался педалировать досрочные выборы. Кроме того, Ахметов не желал уступать часть своей доли фракции в пользу Медведчука. В ответ последовали соответствующие угрозы, которые теперь реализовались на практике.
Другая причина - очевидный тупик Минских переговоров. Обе стороны понимают, что выполнять их нет никакой возможности. Поэтому российской стороне остается только всячески "кошмарить" Украину, чтобы таким образом сделать ее сговорчивее. Не проведете выборы? Тогда мы признаем паспорта ЛДНР. Не хотите особого статуса для Донецка и Луганска? Тогда мы отожмем ваши заводы. Этой тактики российская сторона придерживается уже давно, и здесь опять-таки нет ничего нового. Поэтому не стоит идти на поводу у Киселева, который конечно же расскажет, что Украина сама виновата, что потеряла Крым и Донбасс, и все свое имущество. Думайте головой, а не российским телевизором.
В целом, что же касается судьбы отжатых заводов, то на этот счет никаких сомнений нет. Мародеры умеют только разрушать. Это многократно доказано историей человечества, поэтому промышленность ОРДЛО ждет гибель и тлен. Увы, сделать тут уже ничего нельзя. И о том, что так будет, опять-таки писали задолго до начала блокады. Сегодняшняя Абхазия - это будущее ДНР и ЛНР. Через несколько лет "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, а славные новоросы разбредутся по ростовским стройкам, где камуфляж со стертыми нашивками будет использоваться в качестве робы".
Фото: warfare.com.ua
Теги: Донбасс, предприятие, блокада, ДНР, ЛНР, национализация
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