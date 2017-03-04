"Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию

04.03.2017 18:17

Журналист Денис Казанский на странице в facebook делится совим мнением по поводу блокады Донбасса.

"Вижу, что многие в ленте фактически возлагают вину за отжим ринатовских предприятий в ОРДЛО на украинскую сторону. Мол, доигрались, если бы не блокировали, то Россия ничего бы не забрала, и т.д.

Ну зачем же так явно подыгрывать врагу? Неужто вы действительно считаете, что на принятие решений в Кремле влияют Семенченко и Парасюк?

На самом деле вот эта модель под названием "Украина сама виновата" активно продвигается Россией с самого начала войны. "Украина сама виновата, что ушел Крым", "Украина сама виновата, что восстал Донбасс", "Украина начала войну против своего народа", "Украина сама вынуждает Россию ввести войска" и т.д. Ну, известное дело, жертва сама виновата - сопротивлялась, провоцировала, не хотела по-хорошему...