"Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий

04.03.2017 15:16

Главным событием недели стала так называемая "национализация" в ОРДЛО, а по попросту говоря банальный "отжим" боевиками Донбасса около полусотни крупнейших предприятий Украины, которые продолжали работали под украинской юрисдикцией на оккупированных территориях, пишет 62.ua.

Не дожидаясь окончания срока ультиматума, террористы начали захватывать предприятия, которые работали по украинскому законодательству и платили налоги Киеву.

Больше всего в списке оказалось заводов, шахт и отелей Рината Ахметова. К 1 марта боевики "национализировали" следующие предприятия донецкого олигарха: ЧАО Енакиевский металлургический завод, ПАО Харцызский трубный завод, ЧАО Енакиевский коксохимпром, ЧАО Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, ПАО Донецкокс, ЧАО Комсомольское рудоуправление, ПАО ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ООО Моспинское ВПП, ООО ДТЭК Сервис, ОП Зуевская ТЭС (ООО Востокэнерго), ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь, ДТЭК Донецкоблэнерго, ПАО Укртелеком, ООО Редакция газеты Донецкие новости, HarvEast Holding, ООО Метинвест-СМЦ, ОАО Украинская акционерная страховая АСКА, ПАО ПУМБ, ООО Донбасс Арена, ООО Отель Донбасс-Палас; ООО Проект — 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk), ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "ДТЭК Свердловантрацит" и другие.

Также в список "отжатых" попали предприятия православного олигарха Виктора Нусенкиса ЧАО Донецксталь металлургический завод, ЧАО Макеевкокс, ПАО Ясиновский коксохимический завод.

Ввели боевики "внешнее управление" и на уже три года простаивающем "Стироле" Дмитрия Фирташа. А у старейшего нардепа Верховной Рады Ефима Звягильского забрали одно из самых рентабельных угольных предприятий Украины — шахту имени Засядько.

"Отжим" собственности боевиками у крупнейших олигархов вызвал у некоторой части патриотической общественности Украины даже некий приступ радости. Мол, бумерангом вернулось все тем, кто "гудками" пытался бороться с российской агрессией весной 2014 года.

Захваченные боевиками предприятия — это истинные жемчужины на экономической карте Донбасса. С одной очень важной особенностью — они десятилетиями были встроены в экономический комплекс Украины и слаженно работали благодаря давно выстроенным цепочкам "уголь-кокс-металл", а также налаженным рынкам сбыта продукции.

Итак, в результате "национализации" Украина потеряла около 14% производства стали, свыше 9 миллионов тонн угля. "Отжатые" предприятия в 2016 году заплатили в качестве налогов в украинский бюджет свыше 32 миллиардов гривен, а также сгенерировали свыше 2 миллиардов валютной выручки Украины из обшей суммы в 34 миллиарда.

Вошедший в раж главарь "ДНР" Александр Захарченко уже успел заявить, что Украина теперь не просуществует и 60 дней (на сегодня - уже 56).

Не хочется преждевременно расстраивать знаменитого покорителя Лондона и Варшавы, но Украина выйдет из этой ситуации с серьезными потерями, но краха экономики, безусловно, не произойдет.

В январе украинский ВВП продемонстрировал невиданный рост в 5,1%. Увы, о таком росте после "национализации" стоит забыть. Гривна теперь может "просесть" процентов на 5-10, если потери от выручки не будут компенсированы иностранными инвестициями. Но в целом за год-два украинская промышленность должна адаптироваться к более-менее нормальной работе без "национализированных" предприятий.

Как стало известно из перехваченного СБУ разговора Александра Захарченко с российскими кураторами, руководить «национализированным» предприятиям предстоит беглому олигарху Сергею Курченко, который во времена Виктора Януковича был своеобразным председателем Зицем для семейной бизнес-империи беглого президента. Широкая общественность узнала о Сергее Курченко только тогда, когда он неожиданно стал президентом хакрьковского футбольного клуба «Металлист».

Так, сегодня на оккупированной территории продолжают работать 13 шахт из 33-х.

В оккупированных Горловке и Енакиево были закрыты все работающие шахты. Десятки заводов распилены на металлолом, десятки тысяч людей остались без работы.

Во-вторых, приход российского собственника в виде или государства, или частных лиц был чреват многомиллиардными исками в международных судах от настоящих владельцев предприятий.

Куда теперь будет деваться миллионы тонн металла и угля, которые производятся на отжатых в ОРДЛО предприятиях?

Дорога на экспорт им закрыта — а заложенные в контрактах экспортные поставки пойдут зарубеж из других предприятий «Метинвеста». Зачем украинский металл или уголь России, которая сама является крупнейшим производителем и экспортером того и другого?

Безусловно, на каждый товар есть свой купец, и по бросовым ценам можно будет продать даже продукцию «отжатых» предприятий. Вот только платить прежнюю зарплату и содержать прежнее количество рабочих будет уже невозможно.

На данный момент большинство сотрудников «национализированных» предприятий отправлены в бесплатные отпуска. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы без боязни ошибиться, предположить, что через несколько месяцев большинство «отжатых» предприятий или окончательно остановятся, или будут работать на треть или четверть от своих мощностей. А десятки тысяч металлургов и шахтеров пополнят армию безработных «народных республик».

И это касается еще вчера рентабельных предприятий. Что же говорить о других «отжатых» объектах. Например, содержание «Донбасс Арены» стоило, по некоторым оценкам, Ринату Ахметову 18 миллионов долларов ежегодного убытка. Врядли ли футбольный матч «Сомали» - «Спарта» позволит боевикам покрыть эти убытки.



