"Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"

04.03.2017 20:00

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Фейсбуке пост, посвященный сложным взаимоотношениям между боевиками «ДНР» и российскими наемниками.

«Это же доброволец из России. Прикопайте его там, где нашли» - в "ДНР" стали плохо относиться к приехавшим из РФ наемникам

Российский пропагандист и пособник террористов Михаил Полынков зарабатывает тем, что собирает деньги в Москве на "поддержку ополчения". Однако на оккупированном Донбассе идет борьба за власть, и таких не подконтрольных "сборщиков" выдавливают. И потому Полынков позволяет себе критику - любопытно его замечание, что к приехавшим сейчас на войну "добровольцам из России" на Донбассе плохое отношение в кадровых российских частях:

"Я сейчас не только о физическом устранении, которое началось еще весной 14-го года. И самое кровавое случилось 26 мая 2014 года под ДАП, когда из 47 человек подразделения, формированием, которого я занимался, выжило всего тринадцать человек. Все вы помните эту показательную казнь. Гора окровавленных тел наших ребят под прицелами фотокамер десятков журналистов.

После «минсков» началось моральное давление на наших ребят «Вы свое дело сделали. Спасибо вам, но ваше мнение здесь никакой роли не играет». Иногда оно просто в презрительном отношении. «Это же доброволец из России. Прикопайте его там, где нашли». Кто служил в «Сомали», тот может подтвердить как любимчик околопатриотической диванной гвардии «Гиви», относился к добровольцам из России. Нет, выше приведенные слова не его. Это другой комбат. Но отношение Гиви к нашим ребятам, выражалось не только словом, но зачастую и действиями".

В комментариях к своему посту Полынков уточняет, что практику "прикапывать русских там, где нашли", использует командир батальона вч 80805 5-й механизированной бригады "Оплот" 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

Примечательно, что все командование корпуса вплоть до штабов батальонов осуществляют кадровые офицеры-россияне. Но при этом ненависть проявляется к "русским добровольцам". Казалось бы странно - ведь у противника большой дефицит личного состава, острая нехватка людей. Очевидно, это связано с тем, что под видом "добровольцев" на Донбасс часто приезжают такие искатели легких заработков, приключений и наживы как Полынков, которые имеют невысокую боевую ценность, но при этом требуют себе привилегированного отношения»,- написал Бутусов.