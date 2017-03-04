- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- За две недели в украине правоохранители аннулировали более 500 разрешений на владение оружием17:16
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость17:04
- Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой16:38
"Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"
Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Фейсбуке пост, посвященный сложным взаимоотношениям между боевиками «ДНР» и российскими наемниками.
«Это же доброволец из России. Прикопайте его там, где нашли» - в "ДНР" стали плохо относиться к приехавшим из РФ наемникам
Российский пропагандист и пособник террористов Михаил Полынков зарабатывает тем, что собирает деньги в Москве на "поддержку ополчения". Однако на оккупированном Донбассе идет борьба за власть, и таких не подконтрольных "сборщиков" выдавливают. И потому Полынков позволяет себе критику - любопытно его замечание, что к приехавшим сейчас на войну "добровольцам из России" на Донбассе плохое отношение в кадровых российских частях:
"Я сейчас не только о физическом устранении, которое началось еще весной 14-го года. И самое кровавое случилось 26 мая 2014 года под ДАП, когда из 47 человек подразделения, формированием, которого я занимался, выжило всего тринадцать человек. Все вы помните эту показательную казнь. Гора окровавленных тел наших ребят под прицелами фотокамер десятков журналистов.
После «минсков» началось моральное давление на наших ребят «Вы свое дело сделали. Спасибо вам, но ваше мнение здесь никакой роли не играет». Иногда оно просто в презрительном отношении. «Это же доброволец из России. Прикопайте его там, где нашли». Кто служил в «Сомали», тот может подтвердить как любимчик околопатриотической диванной гвардии «Гиви», относился к добровольцам из России. Нет, выше приведенные слова не его. Это другой комбат. Но отношение Гиви к нашим ребятам, выражалось не только словом, но зачастую и действиями".
В комментариях к своему посту Полынков уточняет, что практику "прикапывать русских там, где нашли", использует командир батальона вч 80805 5-й механизированной бригады "Оплот" 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.
Примечательно, что все командование корпуса вплоть до штабов батальонов осуществляют кадровые офицеры-россияне. Но при этом ненависть проявляется к "русским добровольцам". Казалось бы странно - ведь у противника большой дефицит личного состава, острая нехватка людей. Очевидно, это связано с тем, что под видом "добровольцев" на Донбасс часто приезжают такие искатели легких заработков, приключений и наживы как Полынков, которые имеют невысокую боевую ценность, но при этом требуют себе привилегированного отношения»,- написал Бутусов.
Фото: https://www.obozrevatel.com
Теги: Россия, Донбасс, война, отношения, журналист, ополченцы, наемники
- "Россия пожирает своих детей", - журналист
- "Россия пришла в мой дом и вымела из него поганым веником", - донецкая журналистка
- Бывший путинский журналист заявил, что на Донбассе есть российские военные (ВИДЕО)
- "Ничего в мозгах не поменялось", - Бабченко о россиянах
- Бабченко: Америка живет в 21 веке, а Россия в 19 и не видит, что она уже проиграла
- "Не убаюкивать себя, но и не паниковать", - журналист о "большой войне"
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- В "ЛНР" утверждают, что против них в рядах ВСУ воюют иностранные наемники17:59
- В "ЛНР" заявили о перестройке экономики на Россию и ждут пополнение бюджета17:47
- За две недели в украине правоохранители аннулировали более 500 разрешений на владение оружием17:16
- С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы19:53
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику19:17
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- Насирову в Институте кардиологии не смогли установить диагноз 18:08
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"