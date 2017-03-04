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Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»
04.03.2017 14:10
В Ладыжине Винницкой области обнаружили мертвым бывшего бойца АТО Александра Иванкова - бойца батальона "Азов". Об этом сообщают местные СМИ, передает "Четвертая власть".
"В 2014 году он добровольцем записался в батальон "Азов". Служил танкистом под г. Мариуполем. После демобилизации устроился работать на Ладыжинскую ТЭС, но на работу не вышел", - сказано в сообщении.
Сегодня на центральной площади Ладыжина состоялось прощание с бойцом.
Ранее сообщалось, что в селе Богдановка Винницкой области мужчина убил свою 86-летнюю мать. После содеянного он повесился на лестнице. Полицейские обнаружили в доме окровавленную пенсионерку и ее сына без признаков жизни.
Фото: vlada.io
Теги: Донбасс, повешение, батальон "Азов", боец
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