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Архив - Донецкая область

Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»

04.03.2017 14:10
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Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»

В Ладыжине Винницкой области обнаружили мертвым бывшего бойца АТО Александра Иванкова - бойца батальона "Азов". Об этом сообщают местные СМИ, передает "Четвертая власть".

"В 2014 году он добровольцем записался в батальон "Азов". Служил танкистом под г. Мариуполем. После демобилизации устроился работать на Ладыжинскую ТЭС, но на работу не вышел", - сказано в сообщении.

Сегодня на центральной площади Ладыжина состоялось прощание с бойцом.

Ранее сообщалось, что в селе Богдановка Винницкой области мужчина убил свою 86-летнюю мать. После содеянного он повесился на лестнице. Полицейские обнаружили в доме окровавленную пенсионерку и ее сына без признаков жизни.


Фото: vlada.io

Теги: Донбасс, повешение, батальон "Азов", боец
 
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