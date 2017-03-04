Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой

04.03.2017 16:38

Рейтинг Путина немного упал, и чтобы "оживить" интерес к своей персоне, и поднять себе рейтинг, Путин может решиться на радикальные действия. По мнению российского политолога Белковского, у президента РФ есть два "аварийных сценария".

Перед грядущими выборами президента России Владимир Путин может пойти на так называемый "аварийный сценарий", который позволит встряхнуть российское общество и обеспечит ему электоральную поддержку населения РФ.

Об этом рассказал влиятельный российский эксперт и политолог Станислав Белковский.

Он отметил, что есть два главных варианта развития событий.

Согласно первому сценарию Путин может инициировать полномасштабные боевые действия на Донбассе и осуществить крупную атаку на Киев с попыткой установить полный контроль над границами Донецкой и Луганской областей.

По второму сценарию Россию ждет громогласная отставка правительства Дмитрия Медведева:

При этом Белковский отметил, что появление резонансного фильма Навального о коррупции Дмитрия Медведева застраховало последнего от отставки, ведь Путин никогда не принимает решений под чьим-либо давлением, тем более оппозиционного политика:



