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Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой
Рейтинг Путина немного упал, и чтобы "оживить" интерес к своей персоне, и поднять себе рейтинг, Путин может решиться на радикальные действия. По мнению российского политолога Белковского, у президента РФ есть два "аварийных сценария".
Перед грядущими выборами президента России Владимир Путин может пойти на так называемый "аварийный сценарий", который позволит встряхнуть российское общество и обеспечит ему электоральную поддержку населения РФ.
Об этом рассказал влиятельный российский эксперт и политолог Станислав Белковский.
Он отметил, что есть два главных варианта развития событий.
Согласно первому сценарию Путин может инициировать полномасштабные боевые действия на Донбассе и осуществить крупную атаку на Киев с попыткой установить полный контроль над границами Донецкой и Луганской областей.
По второму сценарию Россию ждет громогласная отставка правительства Дмитрия Медведева:
При этом Белковский отметил, что появление резонансного фильма Навального о коррупции Дмитрия Медведева застраховало последнего от отставки, ведь Путин никогда не принимает решений под чьим-либо давлением, тем более оппозиционного политика:
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Путин, рейтинг, политолог
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