Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля

04.03.2017 18:58

Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.



"Опорную школу в Былбасовке (в окрестностях Славянска) сдадим в эксплуатацию уже в начале апреля. Сейчас там завершаются внутренние работы, на третьем и втором этажах смонтировано оборудование. Идет подготовка к благоустройству территории и обустройство спортивных площадок. Вокруг школы уже установлено ограждение. Через неделю начнут красить наружные стены", - написал он.



