Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля

04.03.2017 18:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля

Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский. 

"Опорную школу в Былбасовке (в окрестностях Славянска) сдадим в эксплуатацию уже в начале апреля. Сейчас там завершаются внутренние работы, на третьем и втором этажах смонтировано оборудование. Идет подготовка к благоустройству территории и обустройство спортивных площадок. Вокруг школы уже установлено ограждение. Через неделю начнут красить наружные стены", - написал он. 



Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Донецкая область, Славянск, школа, апрель, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх