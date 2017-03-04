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Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса

04.03.2017 13:12
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Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса

Полиция нагрянула к участникам блокады домой сразу в нескольких городах Украины. Об этом в комментарии ІnfoResist заявил координатор "Штаба блокады торговли на крови", второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"У меня официально зарегистрированный карабин. Заявились полицейский, вот хотим посмотреть, потому что у нас сообщение о том, что это оружие переделано под боевое. Ребенка напугали, показали жетон, сказали что они из разрешительной системы. Никаких основания для этого не предъявили", — сказал он.

Также он добавил, что полиция нагрянула домой и к другим участникам блокады. "Сказки всякие рассказывали".

Он считает это давлением на организаторов.


Фото: https://inforesist.org/

Теги: Донбасс, дом, полиция, блокада, активисты
 
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