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Прошедшие сутки в зоне АТО: 115 обстрелов и двое раненых украинских военных
За прошедшие сутки боевики совершили 115 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых ранения получили 2 украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении боевики обстреливали Новогригоровку, Новомихайловку и Лебединское из артиллерии калибра 122 мм, Водяное Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино – из минометов, Широкино и Водяное – из вооружения БМП, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Талаковку и Новогригоровку – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, по Водяному и Новотроицкому вел огонь снайпер боевиков.
На Луганском направлении боевики из танков и артиллерии калибра 152 мм обстреливали Крымское и Троицкое, из минометов – Катериновку, Троицкое, Попасну и Новоалександровку, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов – Крымское.
На Донецком направлении боевики вели огонь по Авдеввке из танков, по Авдеевке, шахте Бутовка, Троицкому, Пескам, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Фото: https://news.pn/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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