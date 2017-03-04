Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россия готовит новое противостояние по Донбассу

04.03.2017 13:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия готовит новое противостояние по Донбассу

Россия готовит новый этап усиления противостояния в Украине, который запланирован на март. Об этом заявил советник главы министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что по полученной оперативной информации в конце прошлого года состоялось заседание представителей руководства российских спецслужб с куратором "украинского вопроса" в Администрации президента России Путина Владислава Суркова, на котором был утвержден план дестабилизации обстановки в Украине.

Согласно полученным данным новый виток противостояния был запланирован на конец февраля, включая весь март. Шкиряк отметил, что интенсивность запланированных Россией шагов зависит от политической обстановки и периода, в котором находится Украина в каждый конкретный момент времени.

СМИ также сообщают, что ситуация с блокадой Донбасса может стать мишенью провокаций против активистов. При этом внезапная национализация украинских предприятий на оккупированной территории "ЛДНР" может быть составной частью этого плана. 


Фото: dumskaya.net

Теги: Украина, Россия, Донбасс, совещание, Зорян Шкиряк, план
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх