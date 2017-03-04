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Россия готовит новое противостояние по Донбассу
Россия готовит новый этап усиления противостояния в Украине, который запланирован на март. Об этом заявил советник главы министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов.
Он отметил, что по полученной оперативной информации в конце прошлого года состоялось заседание представителей руководства российских спецслужб с куратором "украинского вопроса" в Администрации президента России Путина Владислава Суркова, на котором был утвержден план дестабилизации обстановки в Украине.
Согласно полученным данным новый виток противостояния был запланирован на конец февраля, включая весь март. Шкиряк отметил, что интенсивность запланированных Россией шагов зависит от политической обстановки и периода, в котором находится Украина в каждый конкретный момент времени.
СМИ также сообщают, что ситуация с блокадой Донбасса может стать мишенью провокаций против активистов. При этом внезапная национализация украинских предприятий на оккупированной территории "ЛДНР" может быть составной частью этого плана.
Фото: dumskaya.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, совещание, Зорян Шкиряк, план
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