Россия готовит новое противостояние по Донбассу

04.03.2017 13:55

Россия готовит новый этап усиления противостояния в Украине, который запланирован на март. Об этом заявил советник главы министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что по полученной оперативной информации в конце прошлого года состоялось заседание представителей руководства российских спецслужб с куратором "украинского вопроса" в Администрации президента России Путина Владислава Суркова, на котором был утвержден план дестабилизации обстановки в Украине.

Согласно полученным данным новый виток противостояния был запланирован на конец февраля, включая весь март. Шкиряк отметил, что интенсивность запланированных Россией шагов зависит от политической обстановки и периода, в котором находится Украина в каждый конкретный момент времени.

СМИ также сообщают, что ситуация с блокадой Донбасса может стать мишенью провокаций против активистов. При этом внезапная национализация украинских предприятий на оккупированной территории "ЛДНР" может быть составной частью этого плана.