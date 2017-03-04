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С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены
Боевики в субботу 52 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе из вооружения, запрещенного "минскими соглашениями", в результате чего ранения получили трое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук видеоролике пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что на Мариупольском направлении боевики осуществляли обстрелы из 122-мм артиллерии по н.п.Богдановка, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по н.п. Гнутово, Водяное, Марьинка и Широкино. Снайперы же работали у н.п. Талаковка, Новотроицкое и Лебединский.
На Луганском направлении из 152-мм артиллерии обстреливали Калиновую и Попасную, из 122-мм артиллерии и минометов - Новоалександровку, Крымское, Ореховое, Попасную, Катериновку и Новозвановку. В районе Крымского огонь вели из противотанковых ракетных комплексов.
На Донецком направлении танк и минометы различных калибров обстреливали Авдеевку, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево и Троицкое.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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