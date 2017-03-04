Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения

04.03.2017 13:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили очень жестко обвинил олигарха Рината Ахметова в воровстве, в подкупе власти и в уничтожении народа, а также пообещал достать его хоть на краю света, наказать и заставить вернуть награбленное. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает vchaspik.ua.

"Так вот, грязный ты вор, со мной такими методами уже 15-ый год борется твой подельник по разжиганию бойни на Донбассе, Путин. Твою братву воров в законе, некоторых из которых ты и твой Янукович здесь приютили, погнал из Грузии именно я.

Если какой-то урок я и вынес из Грузии, это то, что компромиссы с олигархами заканчиваются плохо, и своих грузинских ошибок в горячо любимой мной Украине я повторять не буду.

Я твердо тебе обещаю, во имя загубленных тобой людей, что достанем тебя хоть на краю земли, накажем и заставим принести обратно награбленное, и Геббельсо-Путинские телевизионные методы тебе не помогут", - написал Михаил Саакашвили.


Фото: znaj.ua

Теги: Донбасс, Ахметов , обвинение, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх