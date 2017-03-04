Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения

04.03.2017 13:44

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили очень жестко обвинил олигарха Рината Ахметова в воровстве, в подкупе власти и в уничтожении народа, а также пообещал достать его хоть на краю света, наказать и заставить вернуть награбленное. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает vchaspik.ua.

"Так вот, грязный ты вор, со мной такими методами уже 15-ый год борется твой подельник по разжиганию бойни на Донбассе, Путин. Твою братву воров в законе, некоторых из которых ты и твой Янукович здесь приютили, погнал из Грузии именно я.

Если какой-то урок я и вынес из Грузии, это то, что компромиссы с олигархами заканчиваются плохо, и своих грузинских ошибок в горячо любимой мной Украине я повторять не буду.

Я твердо тебе обещаю, во имя загубленных тобой людей, что достанем тебя хоть на краю земли, накажем и заставим принести обратно награбленное, и Геббельсо-Путинские телевизионные методы тебе не помогут", - написал Михаил Саакашвили.