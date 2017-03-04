Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют

04.03.2017 21:24

Часть трудового коллектива Енакивского металлургического завода (временно оккупированная территория Донецкой области) написала заявления об увольнении после того, как завод был украден боевиками. Об этом на своей странице в социальной сети написал блогер Александр Чернов.

По его словам, пока такое решение приняло не очень большое количество сотрудников — "лишь до полусотни работников из почти 5000 "штатников". "Разумеется, это лишь первые желающие за 3 дня марта покинуть "утопающий корабль". Ясно, что их будет в разы, если не на порядок больше — уже в ближайшие недели. Это не считая неминуемо грядущих сокращений: так "подрядчикам" уже дали понять, что из 2500+ в ближайшие месяцы останется едва ли половина", — написал блогер.

По его словам, некоторые сотрудники также "пробивают возможность не увольнения, а „перевода“ на другие предприятия Метинвеста: Метинвест Мариуполь Метинвест Кривой Рог". "И, учитывая, что очевидно сокращение в разы зарплат руководству менеджмента, начцехов, главным инженерам… многие из которых до сих пор получали 30000+грн.- то среди „непростых“ „переведшихся“ и уволившихся — будет немало!" — добавил Чернов.

При этом он отмечает: сразу после "национализации" на ЕМЗ появились "мужчины 40+ в неплохих костюмах", которые "проводят краткие беседы „за закрытой дверью“ с немалой частью увольняющихся". "Суть бесед сводится: „Вы уезжаете на работу в Украину. Но ваше имущество и близкие вам люди здесь остаются… Вы, ведь, будете сюда наведываться… Нам о вас все известно. И мы рассчитываем на нашу с вами связь и в дальнейшем…“ Все на уровне вежливой официозности, не терпящей альтернативной точки зрения. Практически уверен, что подобная „обработка“ ведется и в Донецке, и в Макеевке, и в Алчевске", — рассказал блогер.