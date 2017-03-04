В Авдеевке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома

04.03.2017 10:59

В результате обстрелов в Авдеевке повреждены два частных дома. Пострадавших и жертв среди местного населения нет. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

"Вчера около 20 часов был очередной обстрел, под огонь террористов попали дома горожан, которые расположены в старой части города. Так, в результате прямого попадания снаряда пострадал дом 2 по ул. Спортивной, а в доме 3 на этой же улице осколками посекло фасад и выбило окна", - говорится в сообщении.



В пострадавшем районе работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела.



По данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.