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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили, что начали разминирование Донецкой фильтровальной станции

04.03.2017 10:13
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В "ДНР" заявили, что начали разминирование Донецкой фильтровальной станции

Специалисты МЧС "ДНР" начали процесс разминирования Донецкой фильтровальной станции, сообщают сепаратисткие СМИ.

"Наши саперы приступили к разминированию Донецкой фильтровальной станции. В данный момент они разминируют дорогу, ведущую к самой станции", - сказал  представитель "МЧС ДНР".

В данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции сохраняется спокойная обстановка, обстрелы не ведутся. 


Фото: dnr-news.com

Теги: Донбасс, МЧС, разминирование, ДНР, Донецкая фильтровальная станция
 
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