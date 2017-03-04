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В "ДНР" заявили, что начали разминирование Донецкой фильтровальной станции
04.03.2017 10:13
Специалисты МЧС "ДНР" начали процесс разминирования Донецкой фильтровальной станции, сообщают сепаратисткие СМИ.
"Наши саперы приступили к разминированию Донецкой фильтровальной станции. В данный момент они разминируют дорогу, ведущую к самой станции", - сказал представитель "МЧС ДНР".
В данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции сохраняется спокойная обстановка, обстрелы не ведутся.
Фото: dnr-news.com
Теги: Донбасс, МЧС, разминирование, ДНР, Донецкая фильтровальная станция
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