В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"

04.03.2017 14:20

Коммерческую структуру, которая финансировала боевиков так называемой "ДНР", разоблачили в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.



Уточняется, что одно из коммерческих предприятий области, занимающееся производством и реализацией продовольственных товаров, "систематически переправляло часть неучтенной выручки в наличных главарям так называемой "ДНР".



Оперативники спецслужбы провели 17 обысков в офисных, складских, жилых помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.



"В результате следственных действий правоохранители изъяли более 3 миллионов гривен наличными, золотые слитки на более чем 3,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенные к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation", которые использовались для финансовых махинаций", - говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей предприятия и посредника. Задержанным сообщено о подозрении по ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.