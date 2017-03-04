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В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"
Коммерческую структуру, которая финансировала боевиков так называемой "ДНР", разоблачили в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Уточняется, что одно из коммерческих предприятий области, занимающееся производством и реализацией продовольственных товаров, "систематически переправляло часть неучтенной выручки в наличных главарям так называемой "ДНР".
Оперативники спецслужбы провели 17 обысков в офисных, складских, жилых помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
"В результате следственных действий правоохранители изъяли более 3 миллионов гривен наличными, золотые слитки на более чем 3,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенные к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation", которые использовались для финансовых махинаций", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей предприятия и посредника. Задержанным сообщено о подозрении по ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Теги: Донбасс, финансирование, СБУ, разоблачение, фирма, ДНР, боевики
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