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Архив - Донецкая область

В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"

04.03.2017 14:20
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В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"

Коммерческую структуру, которая финансировала боевиков так называемой "ДНР", разоблачили в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины,  сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что одно из коммерческих предприятий области, занимающееся производством и реализацией продовольственных товаров, "систематически переправляло часть неучтенной выручки в наличных главарям так называемой "ДНР". 

Оперативники спецслужбы провели 17 обысков в офисных, складских, жилых помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. 

"В результате следственных действий правоохранители изъяли более 3 миллионов гривен наличными, золотые слитки на более чем 3,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенные к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation", которые использовались для финансовых махинаций", - говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей предприятия и посредника. Задержанным сообщено о подозрении по ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. 


Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Теги: Донбасс, финансирование, СБУ, разоблачение, фирма, ДНР, боевики
 
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