В подвалах Донецка содержится около 3 тысяч человек, среди которых много "ихтамнетов" - военный корреспондент (ВИДЕО)

04.03.2017 10:42

В подвалах боевиков ДНР может содержаться до 3000 человек, среди которых немало российских граждан. Такую информацию озвучивает российский военный корреспондент Анастасия Михайловская, которая также называет себя "представителем доктора Лизы". По ее словам, в подвалах у сепаратистов содержится немало российских боевиков, отношение к которым в ДНР иногда бывает еще хуже чем в Украине. Эту же информацию подтверждает известный российский блоггер Михаил Полынков, который состоит в движении Игоря Стрелкова и занимается вербовкой россиян для отправки их на войну в Донбасс. Новость передает "Четвертая власть".

"Сейчас я хочу сказать о тех, кто находится «на подвалах» Донецка и Луганска. Многим даже не предъявлено обвинение. К некоторым не пускают не то, что родственников, даже адвокатов. И ведь это не единичные случаи. По словам Анастасии Михайловской в СИЗО только ДНР находится около трех тысяч человек. О ЛНР, вообще никакой информации. Не знаю, как у вас, а у меня лично складывается ощущение, что все, что происходит в последнее время с русскими добровольцами на Донбассе, это месть им за то, что они приехали на помощь тем, кто поднялся против новой киевской власти. Месть тех, кому в свое время Стрелков помешал договориться с киевской хунтой о легитимизации своего приобретенного положения в новой Украине. Месть тех, кто сначала бежали от войны, а потом вернулись. Причем вернулись во власть. У этих своя месть. Месть трусов за испытанный ими страх. Вы можете себе представить, в каких условиях находятся в СИЗО ДНР и ЛНР наши ребята с таким вот «чутким» к ним отношением? Лично у меня такое ощущение, что эти условия вряд ли лучше, чему у тех, кто находится в СИЗО киевской хунты", - написал в своем блоге Полынков.

"Стопку уголовных дел мне показывал Захарченко в начале 15 года. С тех пор количество заключенных сильно возросло. По нашим примерным подсчетам составляет около 3 тысяч человек" - написала Михайловская во время диалога с представительницей ДНР Дарьей Морозовой в Фейсбуке.

В одном из эфиров в начале февраля 2017 Анастасия Михайловская также заявила, что население Донбасса весьма разочаровано той ситуацией, которая сложилась в регионе, поскольку ожидало, что Россия возьмет ДНР и ЛНР в свой состав.

"Безусловно жители Донбасса сильно разочарованы. Та помощь, на которую они рассчитывали от России - Россия на это не пошла. Никто не смотрит на то, что там люди. Это просто разменная монета в политической игре", - заявила Михайловская.

По ее словам, в последнее время также увеличилось количество "российских добровольцев", которые едут в Украину, чтобы воевать против ВСУ.