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В районе Мариуполя боевики обстреляли мирный поселок
04.03.2017 09:34
Террористы т.н. "ДНР" 1,5 часа обстреливали Новомихайловку . Об этом рассказал спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.
Вчера вечером в в 21:40 боевики т.н. "ДНР" открыли артиллерийский огонь по мирному поселку Новомихайловка (около Тарамчука) в секторе "Мариуполь". Обстрел велся из артиллерии 122- мм. террористы выпустили 70 снарядов. Пострадали несколько домов и один гражданский автомобиль. Жертв среди мирного населения нет.
Александр Киндсфатер рассказал, что боевики обстреляли мирный населенный пункт из-за неверной корректировки, посчитав, что там находятся ВСУ.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Нововолынск, боевики, обстрелы, сектор "М"
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