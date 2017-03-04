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Архив - Донецкая область

В районе Мариуполя боевики обстреляли мирный поселок

04.03.2017 09:34
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В районе Мариуполя боевики обстреляли мирный поселок

Террористы т.н. "ДНР" 1,5 часа обстреливали Новомихайловку . Об этом рассказал спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер. 

Вчера вечером в в 21:40 боевики т.н. "ДНР" открыли артиллерийский огонь по мирному поселку Новомихайловка (около Тарамчука) в секторе "Мариуполь". Обстрел велся из артиллерии 122- мм. террористы выпустили 70 снарядов. Пострадали несколько домов и один гражданский автомобиль. Жертв среди мирного населения нет.

 Александр Киндсфатер рассказал, что боевики обстреляли мирный населенный пункт из-за  неверной корректировки, посчитав, что там находятся ВСУ.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Нововолынск, боевики, обстрелы, сектор "М"
 
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