Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянске обезвредили банду рэкетиров

04.03.2017 15:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске обезвредили банду рэкетиров

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские обезвредили в Славянске (Донецкая обл.) вооруженную группировку под руководством известного в регионе "авторитета", которые систематически отбирали у предпринимателей деньги.

"Бандиты путем насилия и угроз систематически отбирали деньги у местных предпринимателей. "Дань" злоумышленники использовали для личных развлечений",  сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Оперативники спецслужбы задержали организатора банды и трех его сообщников при получении очередного "транша" от одной из жертв рэкета.

В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.


Фото: www.prostir.ua/

Теги: Донбасс, Славянск, СБУ, автор, бандит, группировка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх