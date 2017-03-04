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В Славянске обезвредили банду рэкетиров
Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские обезвредили в Славянске (Донецкая обл.) вооруженную группировку под руководством известного в регионе "авторитета", которые систематически отбирали у предпринимателей деньги.
"Бандиты путем насилия и угроз систематически отбирали деньги у местных предпринимателей. "Дань" злоумышленники использовали для личных развлечений", сообщает пресс-центр СБУ в субботу.
Оперативники спецслужбы задержали организатора банды и трех его сообщников при получении очередного "транша" от одной из жертв рэкета.
В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.
Фото: www.prostir.ua/
Теги: Донбасс, Славянск, СБУ, автор, бандит, группировка
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