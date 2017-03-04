В Славянске обезвредили банду рэкетиров

04.03.2017 15:56

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские обезвредили в Славянске (Донецкая обл.) вооруженную группировку под руководством известного в регионе "авторитета", которые систематически отбирали у предпринимателей деньги.

"Бандиты путем насилия и угроз систематически отбирали деньги у местных предпринимателей. "Дань" злоумышленники использовали для личных развлечений", сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Оперативники спецслужбы задержали организатора банды и трех его сообщников при получении очередного "транша" от одной из жертв рэкета.

В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.