В Волновахе при странных обстоятельствах погиб руководитель крупного госпредприятия

04.03.2017 07:27

В пятницу, 3 марта, в Волновахе Донецкой области произошел взрыв, в результате которого погиб 60-летний местный житель.

Как информирует пресс-служба главного управления Национальной полиции в Донецкой области, взрыв в Волновахе произошел по ул. Центральной неподалеку от станции техобслуживания.

На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты осколочной гранаты РГД-5, а также тело 60-летнего исполняющего обязанности руководителя Приазовской геологоразведочной экспедиции, филиала Казенного предприятия Южукргеология.

Подчиненные погибшего утверждают, что их руководитель был на работе и вышел на улицу, а через несколько минут послышался взрыв, после чего все увидели дым в районе происшествия.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай". Однако столь странная смерть крупного руководителя наводит на мысль о других версиях: суицид или преднамеренное убийство. Продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств трагедии.









