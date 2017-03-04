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В Волновахе при странных обстоятельствах погиб руководитель крупного госпредприятия
В пятницу, 3 марта, в Волновахе Донецкой области произошел взрыв, в результате которого погиб 60-летний местный житель.
Как информирует пресс-служба главного управления Национальной полиции в Донецкой области, взрыв в Волновахе произошел по ул. Центральной неподалеку от станции техобслуживания.
На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты осколочной гранаты РГД-5, а также тело 60-летнего исполняющего обязанности руководителя Приазовской геологоразведочной экспедиции, филиала Казенного предприятия Южукргеология.
Подчиненные погибшего утверждают, что их руководитель был на работе и вышел на улицу, а через несколько минут послышался взрыв, после чего все увидели дым в районе происшествия.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай". Однако столь странная смерть крупного руководителя наводит на мысль о других версиях: суицид или преднамеренное убийство. Продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств трагедии.
Фото: stroy-ua.net/
Теги: Донбасс, Волноваха, мужчина, гибель
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