Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость

04.03.2017 17:04

Эксперты заявляют, что в Украине махинации с реестрами достигли небывалых масштабов: мошенники переписывают на себя жилье, гаражи и даже ТРЦ. Об этом пишет сайт hyser.com.ua.

Украинские реестры прав собственности трещат по швам от случаев незаконного в них вмешательства. С их помощью преступные группировки «избавляют» недвижимость от арестов и ипотечных залогов, похищают фирмы и даже целые торговые сети! Эксперты говорят: виноваты в этом мошенники, нотариусы и… украинские законы.

Сейчас в украинских судах разбирают десятки дел, где идет речь о манипуляциях с реестрами. Самый громкий случай произошел в июле прошлого года, когда неизвестные перевели на себя все корпоративные права украинско-литовской торговой сети NOVUS. «К госрегистратору, которая работает при Барышевском сельсовете, абсолютно законопослушной женщине, приехали люди с пакетом документов на изменение конечных бенефициаров. Их печати и подписи внешне не вызывали сомнения. Регистратор сделала все по процедуре, а через несколько дней примчались правоохранители с обвинениями в мошенничестве. Как мы потом узнали, в тот день было проведено более 40 таких операций по подобным крупным фирмам. Нашего регистратора отстранили, сейчас мы судимся с Минюстом о компенсации», — рассказал «Вестям» Барышевский сельский голова Александр Варениченко.

Другие мошенники действуют иначе: на электронную почту частных нотариусов рассылают письма якобы от Минюста. К письмам же прикрепляют программы-шпионы, которые, заразив компьютер, сообщают аферистам обо всех действиях нотариуса.

«С использованием программ для удаленного доступа были украдены файлы сертификатов ключей доступа к госреестрам и пароли доступа частных нотариусов. В дальнейшем, получив заказы от третьих лиц, неустановленные лица снимали аресты, ипотеки и отягощения с объектов движимого и недвижимого имущества от имени частных нотариусов», — сказано в материалах следствия по одному из таких случаев.

Об успешности подобных взломов красноречиво говорит тот факт, что аферисты, получив в 2016 году доступ только к одному компьютеру сумского нотариуса Оксаны Ассори, от ее имени за две недели 10 раз регистрировали права собственности, семь раз регистрировали имущественные отягощения и ипотеки, а также 11 раз правили разделы госреестра.

А в январе 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Главного следственного управления Нацполиции арестовал более 20 объектов недвижимости в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской областях. Среди них подземные гаражи, квартиры, дома и даже здание торгового центра площадью 6000 кв. м! Интересно, что арест, в частности, наложен на все имущество некоего ООО, название которого совпадает с еще одной торговой сетью, его тоже пытались украсть. «У нас также были случаи, когда мошенники переписывали на себя частные квартиры и некоторые организации», — подтверждает спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

В лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab нам рассказали, что с помощью шпионских программ, проникая в нотариальные реестры, мошенники не только снимают аресты и ипотеки, но и переоформляют предприятия и бизнес. «Действительно, схема распространенная, и буквально неделю назад нам стал известен еще один случай. В качестве меры технической защиты информации предложили распространить среди нотариусов неизвлекаемые ключи — те, которые нельзя скопировать или пользоваться ими удаленно. Кроме того, приняли еще ряд административных мер, чтобы нотариус из Киева не смог осуществлять действия по квартирам в Харькове, Одессе или в других регионах, то есть сузили географическую привязку нотариуса. Но, по большому счету, механизм атаки позволяет хакеру в параллельном сеансе работать с нотариусом и точно так же выполнять свои скрытые несанкционированные действия», — говорит начальник лаборатории Сергей Прокопенко.



