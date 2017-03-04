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"Власти ДНР" намерены возродить торговые цепочки времен СССР
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что будет стремиться возродить торговые цепочки времен Советского Союза, сообщают сепаратистские СМИ.
Так, главарь боевиков отметил: "Большая ложь со стороны Украины, что наши товары никому кроме, как им не нужны… Российской Федерации нужны наши продукты и Казахстану. Наш металл востребован на всех европейских рынках. На данный момент необходимо грамотно возродить торговые цепочки, которые были во времена Советского Союза".
По его словам, сотрудники украинских предприятий, которые были "национализированы" и переведены в "правовое поле ДНР", будут получать заработную плату не меньше, чем им выплачивала Украина: "Зарплата будет. В перерасчете по нашему курсу не меньше чем там. На это потребуется 1,5−2 месяца. Зарплаты будут выплачиваться в зависимости от процента нагрузки".
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донбасс, торговля, СССР, ДНР, Захарченко
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