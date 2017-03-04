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Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе

04.03.2017 19:26
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Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе

В зоне АТО ликвидирована большая группа пророссийских наемников, прибывших в Донбасс для участия в войне против Украины. О блестящей операции украинских партизан написал блогер Андрей Шор, передает "Диалог UA".

"Вчера (3 марта, - ред) был хороший день, как оказывается. Наши бахнули полный "Урал" новеньких красивых ихтамнетов в новенькой красивой форме", - сообщил Шор в Fаcebok уточнив, что машине прикрытия по некоторым данным удалось скрыться. "Похоже, флаги на гробы для морга в в Ростове вовремя закупили", - сиронизировал блогер.

Эта новость вызвала бурю ликования у пользователей соцсети, попросивших уточнить подробности спецоперации, однако Шор наотрез отказался рассказывать об этом на своей странице, только добавил, что информация достоверная. При этом, где именно произошла ликвидация пророссийский боевиков и сколько умерло наемников, 
блогер не сообщил.




Фото: rusvesna.su

Теги: Россия, Донбасс, война, взрыв, военные, Урал, оккупация
 
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