Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе

04.03.2017 19:26

В зоне АТО ликвидирована большая группа пророссийских наемников, прибывших в Донбасс для участия в войне против Украины. О блестящей операции украинских партизан написал блогер Андрей Шор, передает "Диалог UA".

"Вчера (3 марта, - ред) был хороший день, как оказывается. Наши бахнули полный "Урал" новеньких красивых ихтамнетов в новенькой красивой форме", - сообщил Шор в Fаcebok уточнив, что машине прикрытия по некоторым данным удалось скрыться. "Похоже, флаги на гробы для морга в в Ростове вовремя закупили", - сиронизировал блогер.



Эта новость вызвала бурю ликования у пользователей соцсети, попросивших уточнить подробности спецоперации, однако Шор наотрез отказался рассказывать об этом на своей странице, только добавил, что информация достоверная. При этом, где именно произошла ликвидация пророссийский боевиков и сколько умерло наемников,

блогер не сообщил.







