За две недели в украине правоохранители аннулировали более 500 разрешений на владение оружием

04.03.2017 17:16

С 20 февраля сотрудники Национальной полиции Украины по месту жительства проверили 200 тысяч владельцев охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия, устройств для отстрела патронов с резиновыми пулями (так называемых "травматов") и аннулировали свыше 500 разрешений, сообщает "ИНтерфакс".

Как сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины в субботу, под проверку попали и граждане-владельцы оружия, которые могли принимать участие в блокировании транспортных коммуникаций на территории Донецкой и Луганской областей.

"По результатам проверки, выявлено 140 фактов краж, утерь или недостачи охотничьего оружия, еще более полутысячи единиц оружия – разыскивается", - отмечается в сообщении.

Кроме того, полицейские выявили более 5 тысяч фактов нарушения правил хранения охотничьего оружия и устройств. 6,4 тысячи владельцев привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в период с 2 по 4 марта 2017 года в ходе профилактических мероприятий полицейские задокументировали 9 фактов незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. Из них 8 имели место в Донецкой области, еще один – в Луганской области.

"В частности, за эти дни правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова с патронами, пять гранатометов РПГ-22, четыре гранаты РГД-5 и одну Ф-1, три гранаты к подствольному гранатомету. Также зафиксировано четыре факта перевозки охотничьего оружия и по одному – травматического и газового", - отмечается в пресс-релизею

Кроме того, с 1 по 24 марта правоохранители проводят общегосударственную отработку по изъятию оружия из нелегального оборота.

В Украине также продолжается подготовительный этап межгосударственной целевой оперативно-профилактической операции с участием правоохранительных и других заинтересованных органов Украины, Молдовы, Румынии, других приграничных стран Евросоюза.

"Эта межгосударственная операция имеет целью выявление и перекрытие каналов контрабандного перемещения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки, радиоактивных, химических, биологических, ядерных материалов, а также наркотических средств и прекурсоров через государственную границу Украины", - сообщили в Нацполиции.