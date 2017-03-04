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Архив - Донецкая область

За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник

04.03.2017 13:19
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За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник

За сутки в зоне АТО погибших нет, военный и пограничник получили ранения. Об этом в ходе брифинга, который транслировался телеканалом "112 Украина", сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как сообщалось, за сутки боевики 115 раз обстреляли позиции сил АТО, двое бойцов ранены. 


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, ранения, ВСУ
 
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