- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют21:24
- На "Донбасс Арене" первый матч сыграют "безоружные ополченцы" 21:03
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям
Трудовые коллективы и профсоюзные организации Металлургического комбината «Азовсталь» и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича обратились к председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому с просьбой задействовать законные механизмы для прекращения блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой области.
Железнодорожная блокада в Донбассе сделала заложниками все промпредприятия в подаче сырья. В наибольшей зоне риска – остановка Авдеевского коксохима, главного поставщика кокса для мариупольских комбинатов. Нехватка дефицитного коксующегося угля на предприятиях спровоцирует остановку части доменных печей и падение производства минимум на 20%. Об этом говорится в письме, которое металлурги направили Павлу Жебривскому.
«По оценкам экспертов, при таком сценарии общее сокращение объема производства украинской металлопродукции составит порядка 4 млн тонн в год. Совокупное снижение валютной выручки может достигнуть 53 млрд грн валютного эквивалента в год», – заявляют металлурги.
Работники обеспокоены возможными увольнениями, а городская власть недосчитается четверти бюджетных поступлений от налогов меткомбинатов.
«Кто из тех, кто сегодня блокирует железнодорожное сообщение, подумал о том, как миллиарды долларов недополученной валютной выручки ударят по курсу гривны, по обороноспособности страны, по предоставлению социальных гарантий для всего населения Украины, по инвестиционному климату и доверию к нашему государству?» – говорится в письме.
Под обращением подписались 27 тысяч металлургов, генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили, генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, а также председатели профсоюзных комитетов предприятий Николай Лехов и Михаил Подъяблонский.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, металлургия, блокада
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют21:24
- На "Донбасс Арене" первый матч сыграют "безоружные ополченцы" 21:03
- Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла20:27
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- Россия готовится захватить страны Балтии по сценарию аннексии Крыма08:10
- Не превращайтесь в клуб политических самоубийц - журналист обратился к Порошенко22:11
- Блокада вышла за пределы Донбасса - новый блокпост установлен на Сумщине на границе с Россией21:44
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют21:24
- На "Донбасс Арене" первый матч сыграют "безоружные ополченцы" 21:03
- Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"20:49
- Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла20:27
- Солом'янський райсуд Києваа, де обиратимуть запобіжний захід Насірову, заміновано20:09
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы19:53
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"