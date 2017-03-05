Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям

05.03.2017 08:30

Трудовые коллективы и профсоюзные организации Металлургического комбината «Азовсталь» и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича обратились к председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому с просьбой задействовать законные механизмы для прекращения блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой области.

Железнодорожная блокада в Донбассе сделала заложниками все промпредприятия в подаче сырья. В наибольшей зоне риска – остановка Авдеевского коксохима, главного поставщика кокса для мариупольских комбинатов. Нехватка дефицитного коксующегося угля на предприятиях спровоцирует остановку части доменных печей и падение производства минимум на 20%. Об этом говорится в письме, которое металлурги направили Павлу Жебривскому.

«По оценкам экспертов, при таком сценарии общее сокращение объема производства украинской металлопродукции составит порядка 4 млн тонн в год. Совокупное снижение валютной выручки может достигнуть 53 млрд грн валютного эквивалента в год», – заявляют металлурги.

Работники обеспокоены возможными увольнениями, а городская власть недосчитается четверти бюджетных поступлений от налогов меткомбинатов.

«Кто из тех, кто сегодня блокирует железнодорожное сообщение, подумал о том, как миллиарды долларов недополученной валютной выручки ударят по курсу гривны, по обороноспособности страны, по предоставлению социальных гарантий для всего населения Украины, по инвестиционному климату и доверию к нашему государству?» – говорится в письме.

Под обращением подписались 27 тысяч металлургов, генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили, генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, а также председатели профсоюзных комитетов предприятий Николай Лехов и Михаил Подъяблонский.

Источник dnews.dn.ua