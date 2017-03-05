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Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине
Французская компания Air Liquide, один из мировых лидеров на рынке промышленных газов, заявила о прекращении работы на временно неконтролируемых украинскими властями территориях, где у нее расположено «дочернее» ПАО «Эр Ликид Енакиево» (Донецкая обл.), в связи с решением самопровозглашенной «ДНР» о введении временных администраций на украинские предприятия, передает «Интерфакс – Украина».
«После недавних решений самопровозглашенной "ДНР" об установлении ее административного контроля над некоторыми украинскими компаниями (включая "Эр Ликид Енакиево"), работающими на Донбассе, Air Liquide далее уже не в состоянии продолжать свою сохранявшуюся деятельность в этом регионе», – говорится в сообщении Air Liquide.
Компания подчеркнула, что ее приоритетами остаются безопасность сотрудников и соблюдение действующих украинских и международных законов.
Группа компаний Air Liquide, согласно ее релизу, является мировым лидером в производстве газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды. Поставляет кислород, азот, водород и прочие газы. Группа работает в 80 странах мира, ее оборот в 2016 году составил EUR18,1 млрд.
Air Liquide начала работу Украине с 1992 года, первоначально предлагая услуги инжиниринга. В 2011 году Air Liquide начала производство и продажу промышленных газов. Горно-металлургический холдинг «Метинвест» заключил долгосрочный контракт с Air Liquide о поставке на условиях аутсорсинга для ПАО «Енакиевский метзавод» технических газов. Стоимость строительства новой воздухоразделительной установки (ASU-1400) для производства техгазов, которая позволит вырабатывать кислород, азот и аргон, оценивалась в EUR130 млн.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Метинвест, ДНР, ЛНР
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