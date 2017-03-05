Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО

05.03.2017 11:30

Студенты, в том числе и мариупольских вузов, теперь получают стипендию по новым правилам. За ежемесячное довольствие от государства - настоящее соревнование или, если хотите, борьба.А все потому, что максимальный лимит стипендиатов от количества студентов -бюджетников, обучающихся на дневной форме, в каждом вузе теперь должен составлять 45%. В связи с нововведениями появились и первые недооцененные дети и возмущенные родители. А с другой стороны студенты вспомнили о своих талантах и способностях и начали их активно проявлять.

Все дело в том, что до изменений, коснувшихся системы высших учебных заведений, академическую стипендию получали 75% студентов. Размер средней составлял восемьсот пятьдесят гривен, но сумма была незначительной: одни могли за один раз "спустить" ее в кафе, а другим ее вовсе ни на что не хватало.

В этом уверена инициатор реформы Министр образования и науки Украина Лилия Гриневич.(Корреспондент 0629 смог пообщаться с главой министерства в рамках пресс-тура, организованного "Кризисным медиа-центром" для журналистов Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаейской областей - прим.авт.).

Стипендии в Министерстве стремились поднять до прожиточного уровня и связи с этим поменяли и критерии ее начисления.

Теперь не так важен средний бал "4", который так старались по итогам сессии заполучить студенты( даже имя по итогам сессии, к примеру, одну "тройку" и "пятерку"), чтобы рассчитывать на стипендию.

И здесь Гриневич уверена, что при такой средней уравниловки происходил огромный дисбаланс. А именно гуманитарные факультеты имели гораздо большее количество стипендиатов, чем технические, где предметы сложнее и, таким образом, сложнее получить "четверку".

Изменения при начислении коснулись двух моментов: независимо от факультета академическую стипендию получают теперь не более сорока пяти процентов студентов. Еще в каждом вузе есть до 7 процентов тех, кто получает социальную стипендию ( это дети льготных категорий, дети из зоны АТО...).

Есть как средняя, так и повышенная стипендия. Но основную массу студентов теперь заботит, как получить хотя бы среднюю. А это оказалось не так и просто.

Определяются студенты - счастливчики по новым правилам согласно рейтингу. Студентам нужно не просто получить в общей сумме "четверку". Всех, кто ее получил, выстраивают в рейтинг и применяют дополнительные критерии( их ученая рада вуза согласовывает со студенческим самоуправлением).

Если применить европейский подход и баллы, то 90 баллов начисляется за учебные достижения и не более 10 - за все остальные.

Именно на местах вузам дали право начислять именно эти 10 баллов за научную работу, общественную и спортивную жизнь.

И в этом новшестве родители детей заподозрили элементы коррупции, которая может существовать при назначении на местах.

"Никто не знает, кто и за что получает дополнительные баллы, никто не может просчитать формулу, а потому никто не знает, вправе ли он рассчитывать на стипендию", - поделились с 0629 родители одного из студентов.

Лилия Гриневич объяснила позицию министерства тем, что таким образом хотят искоренить покупку оценок.

"Зараз яка формула: 90% ваги - твій навчальний результат і 10% додаткові критерії. Чому це потрібно. У нас є велика культура підтягування оцінок. Вибачте, в багатьох навчальних закладах продають і купують оцінки і це є, нажаль, гіркою правдою. Якщо у вас 90% дітей мають четвірку середній бал, ви маєте їх як-то розрізнити! Для цього потрібні додаткові критерiї. Але це не є зручно: тому дам, тому не дам. Є крітерії, наприклад, кількість виступів на наукових конференціях в універсітеті і від імені університету і таке інше".

В вузах в связи с нововведениями заверяют, что у них все прозрачно. Но должны констатировать горькую правду. Среди тех, кто не получил стипендию согласно новым расчетам, в ПГТУ, как это ни парадоксально, были даже отличники.

"Моя дочка отличница, но она на один бал отстает от однокурсника, который его получил за общественную работу. Но это не мы виноваты,так прописало государство",- прокомментировал обращение родителей проректор по экономике и перспективному развитию ПГТУ Валерий Дмитриев.

По его словам, среди обделенных в прошлом месяце оказались 14 представителей экономического факультета, которые учились на отлично(!).Дело при определении стипендиатов шло даже на десятые и сотые баллов.

"Согласно положению, которое приняли на ученом совете в вузе, формировали списки по факультетам. "То есть должны получать стипендии не более 45 % студентов-бюджетников от факультета. Это гораздо лучше, нежели если бы мы исходили из расчета группы, так как есть группы разные по уровню успеваемости", - отметил Валерий Дмитриев.

В пресс-службе ПГТУ добавили, что 10 баллов, которые дают студентам от вуза, стали решающими.

"Сегодня минимальная стипендия в техническом вузе составляет 1400 грн., а повышенная 2037 грн. Ребята думают, чтобы такого хорошего сделать для вуза, какие дипломы принести, в каких конференциях выступить, в мероприятиях поучаствовать", - отметили в пресс-службе.

Но вот одна из некогда активисток вуза и, вместе с тем, отличница в связи с новыми правилам, решила больше в общественной жизни университет не участвовать.

"Это отвлекает от учебы",- отметила она. Ей не хватило всего четыре сотых балла до заветной стипендии. Не помогла и грамоты за участие в международных программах.

"Баллы, которые иногда решают ситуацию, это очень спорный вопрос. Я не получаю стипендию, так как по итогам рейтинга мне не хватает 0, 4 балла( !). В нашем университете пренебрегли правилами, что каждый студент имеет дополнительные баллы за участие не только в университетских мероприятиях, но и в международных и всеукраинских. И я, как лауреат международной программы, остаюсь без стипендии",- отметила девушка

В МГУ на запрос о новых правилах назначения стипендии сообщили, что список студентов, которым положена академическая стипендия, создан на основании общих рейтингов факультетов и был составлен на заседании стипендиальной комиссии 6 февраля 2017 года.

Но, в отличие от ПГТУ, назначают стипендию в Мариупольском государственном только за успеваемость в учебе. И здесь она ниже, чем в техническом.

Стипендию распределяет стипендиальная комиссия вуза, куда входит 27 человек, в том числе 14 студентов.

"Ординарная (обычная) стипендия для студентов всех специальностей составляет 1100 гривен. Стипендию за особые успехи (повышенную) в размере 1600 гривен получают студенты, чей бал в рейтинге - 90 и выше",- отметила пресс-секретарь МГУ Анастасия Котова.

Как удалось выяснить 0629, без стипендии остались даже уверенные хорошисты. Говорят, раньше стимул в учебе, чтоб учиться не ниже чем на четверку, а теперь стимула как такого нет.

"Сдала экзамены хорошо. Две пятёрки получила, остальные четверки. Но это не помогло, стипендию не получаю. Тяжело, конечно, очень без нее", - отметила одна из второкурсниц и добавила, что среди однокурсников есть те, кому труднее в два раза. Ребята жили лишь на одну стипендию.

В каждом вузе определяют свои критерии, к которым предлагают тянуться студентам. С учетом того, что она теперь увеличилась, воевать за будет все труднее и труднее. Обреченные жить без стипендии, студенты ищут подработку, и забота о деньгах интересует их больше, чем учеба.

Источник 0629.com.ua