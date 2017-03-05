На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ

05.03.2017 11:50

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда - выезда в зоне проведения АТО находились 360 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы. "Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 60/20, "Марьинка" – 250/30, на "Новотроицком" и "Гнутовом" очередей не зафиксировано", - сообщают в пресс-службе.

Как отмечают пограничники, за минувшие сутки контрольные пункты въезда –выезда, которые находятся в районе проведения АТО, пересекли 20, 3 тыс. человек и 3,8 тыс. автомобилей.

"Майорское" – 5090 человек и 790 транспортных средств;

"Марьинка" – 5160 человек и 1200 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 4225 человек и 1020 транспортных средств;

"Гнутовое" – 2635 человек и 775 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 3280 человек.

Источник 112.ua