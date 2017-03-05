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На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ
Сегодня утром на контрольных пунктах въезда - выезда в зоне проведения АТО находились 360 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы. "Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 60/20, "Марьинка" – 250/30, на "Новотроицком" и "Гнутовом" очередей не зафиксировано", - сообщают в пресс-службе.
Как отмечают пограничники, за минувшие сутки контрольные пункты въезда –выезда, которые находятся в районе проведения АТО, пересекли 20, 3 тыс. человек и 3,8 тыс. автомобилей.
"Майорское" – 5090 человек и 790 транспортных средств;
"Марьинка" – 5160 человек и 1200 транспортных средств;
"Новотроицкое" – 4225 человек и 1020 транспортных средств;
"Гнутовое" – 2635 человек и 775 транспортных средств;
"Станица Луганская" – 3280 человек.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО
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