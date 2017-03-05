Позиции ВСУ в районе Мариуполя обстреляны из тяжелого вооружения

05.03.2017 10:50

Террористы т.н. "ДНР" обстреливали украинские позиции из минометов и САУ - 122 мм. Об этом 0629 рассказал спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

За прошедшие сутки террористы т.н. "ДНР" 42 раз вели обстрел позиции ВСУ в секторе "Мариуполь". Из БМП, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли укрепленные пункты украинских силовиков около Марьинки, Водяного, Новогригорьевки, Тарамчука, Гнутово, Лебединсокго, Широкино, Новотроицкого и Богдановки.

Из САУ 122 мм боевики обстреляли позиции около Новотроицкого, Новогригорьвики и Водяного. Из минометов 120 и 82 мм террористы били по позициям около Марьинки, Крансогоровки, Павлополя, Водяного, Богдановки и Широкино.

Всего по украинским позициям было выпущено около 250 мин и снарядов.

Силы АТО 16 раза открывали ответный огонь.

Сегодня, по состоянию на 6:00 террористы уже 6 раз открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия и гранатометов (Водяноое, Павлополь, Гнутово). Силы АТО 2 раза открывали огонь в ответ.