Штаб АТО: Авдеевка снова без света

05.03.2017 20:00

Авдеевка в Донецкой области снова осталась без электроснабжения из-за очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook в воскресенье, 5 марта.

"Только что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом вода в дома пока подается. Такая ситуация в городе произошла вследствие очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны.

Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам.

Как уточнил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, повреждение линии электропередач произошло около 16.00.

"Готовим заявку российской стороне в СЦКК на режим тишины, чтобы выйти на восстановление ЛЭП", – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Напомним, 24 февраля Авдеевка осталась без электричества, ЛЭП удалось починить лишь через трое суток.

Источник korrespondent.net