Ситуация на Донбассе резко обострилась: военные несут потери

05.03.2017 09:30

На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано 110 обстрелов. Десять украинских военных ранены, двое травмированы, один погиб. Об этом сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации полковник Леонид Матюхин.

Отмечается, что на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров захватчики обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов – Гнутово, Водяное, и Широкино. Талаковку, Новотроицкое, Марьинку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии враг обстреливал Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое, а из артиллерии 122 миллиметра и минометов разных калибров – Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку.

Боевики неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. В районе участка разведения сил в Станице Луганской незаконные вооруженные формирования из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции украинских защитников.

На Донецком направлении танк и минометы различных калибров неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево и Троицкое. Снайпер вел огонь по Зайцево и Опытному.

Источник segodnya.ua