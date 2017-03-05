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Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
Под Бахмутом предыдущей ночью диверсанты боевиков предприняли очередную попытку прорваться на территорию, контролируемую ВСУ, сообщает "Диалог. UA".
Волонтер Серж Марко в соцсети пишет, что подобные действия со стороны ДРГ боевиков – очень частые случаи в последнее время.
"Происходящее на фронте все больше внушает опасения. Что-то назревает. Снайперские роты из Российской Федерации завели. Артиллерия боевиков работает не умолкая.
Так теперь еще участились случаи попыток проникновения ДРГ противника на нашу территорию", - пишет он в Facebook.
По его словам, примерно в 02:00 группа диверсантов "ДНР" из 9 человек вступила в бой с силами АТО неподалеку от Пилипчатино (рядом с Бахмутом, - ред). Уже через полчаса, видя ожесточенное сопротивление со стороны украинских военных, боевики с позором отступили.
Источник from-ua.com
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Бахмут
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