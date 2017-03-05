Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное

05.03.2017 09:10

Под Бахмутом предыдущей ночью диверсанты боевиков предприняли очередную попытку прорваться на территорию, контролируемую ВСУ, сообщает "Диалог. UA".

Волонтер Серж Марко в соцсети пишет, что подобные действия со стороны ДРГ боевиков – очень частые случаи в последнее время.

"Происходящее на фронте все больше внушает опасения. Что-то назревает. Снайперские роты из Российской Федерации завели. Артиллерия боевиков работает не умолкая.

Так теперь еще участились случаи попыток проникновения ДРГ противника на нашу территорию", - пишет он в Facebook.

По его словам, примерно в 02:00 группа диверсантов "ДНР" из 9 человек вступила в бой с силами АТО неподалеку от Пилипчатино (рядом с Бахмутом, - ред). Уже через полчаса, видя ожесточенное сопротивление со стороны украинских военных, боевики с позором отступили.

Источник from-ua.com