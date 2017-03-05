Сутки в АТО: один военный погиб, 10 ранены

05.03.2017 08:50

За сутки в АТО 110 раз открывался огонь по позициям украинских сил. В результате один военный погиб, еще 10 были ранены и двое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии и минометов различных калибров обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов били по Гнутово, Водяному и Широкино. Талаковку, Новотроицкое, Марьинку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино также вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 152 мм артиллерии обстреливали Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое, а из артиллерии 122 мм и минометов разных калибров - Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку.

"ПТРК неоднократно вели огонь по украинским позициям в районе Крымского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Станицу Луганскую в районе участка разведения сил. По Валуйскому и Станице Луганской также бил снайпер", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении из танков и минометов различных калибров боевики неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево и Троицкое. По Зайцево и Опытному огонь вел снайпер.

В ДНР заявили о якобы обстрелах окрестностей Донецкой фильтровальной станции.

В ЛНР заявлют о 29 обстрелах своих позиций.

Источник korrespondent.net