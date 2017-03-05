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Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что прилагая множество "усилий", чтобы избавиться от санкций, Российская Федерация нарывается на новые ограничительные меры со троны стран Запада.
Об этом тука написал на своей странице в Facebook, комментируя так называемую "национализацию" боевиками украинских предприятий на Донбассе.
"В случае "национализации" предприятий, которая была "официально объявлена" рупорами России Захарченко и Плотницким, пророссийские силы получают большой удар "под дых", ведь в европейском сообществе право собственности – одна из фундаментальных святынь. В таком случае, Россия может нарваться на ужесточение санкций!" – написал Тука.
"Россия прилагает неимоверные усилия, чтобы избавиться от международных санкций. Здесь и пропаганда, и финансирования пророссийских политических партий и общественных организаций в Европе, и подкуп политиков и экономическое давление, и использование вооруженных сил (Сирия)", – добавил он.
Также Тука напомнил о статье 1 ("Защита имущества") из Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права", – написал Тука.
Как сообщалось, самопровозглашенные власти т. н. "ДНР"/"ЛНР" накануне заявили о намерении ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на оккупированных территориях, если до 1 марта установленная активистами на контролируемой Киевом территории блокада железнодорожных путей не будет снята.
Так, 28 февраля боевики захватили распределительный центр Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который располагается на "Донбасс Арене" на неподконтрольной Киеву территории.
2 марта группа СКМ выступила с заявлением относительно событий на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей (НКТ).
"Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе – наши предприятия на НКТ. И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов", – говорится в заявлении.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Ахметов , ДНР, ЛНР, национализация
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