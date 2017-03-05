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Архив - Донецкая область

В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами

05.03.2017 16:10
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В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами

На контрольно-пропускном пункте входа и выхода "Новотроицкое" сотрудники украинской полиции арестовали гражданина Украины, который принял "гражданство" террористической "республики" и работал в так называемой "исправительной колонии" "ДНР". Дончанин, отметившийся сотрудничеством с оккупантами, ехал в столицу Украины, чтобы пожить у отца. Про это информирует"Диалог.UA", ссылаясь на данные пресс-центра Нацполиции в Донобласти.

Из сведений, которые предоставили полицейские, 26-летний мужчина, житель Донецка, проживающий с семьей, с декабря 2014 по июнь 2015 года нес внутреннюю службу в "ДНР" в качестве рядового на территории Донецкого СИЗО No5, который находится на улице Кобозева.

Информационный центр Донецкой полиции сообщает, что арестованный самостоятельно вступил в ряды террористов. Получив должность младшего инспектора по контролю за заключенными, форму и оружие, стал работать на боевиков. Ежемесячная зарплата новобранца составляла 8 тысяч российских рублей, но через 6 месяцев он решил, что таких денег ему не хватает, и поэтому мужчина оставил место работы", – пишут в Нацполиции. Экс-боевик проживал все время оккупации на территории захваченного россиянами и их наемниками в Донецка, а недавно, после ссоры с супругой, решил пожить у отца в Киеве.



Теги: Украина, Донбасс, арест, боевик, ДНР, Нацполиция
 
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