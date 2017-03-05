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Важная ветка на железной дороге Москва-Киев взята под полный контроль активистами торговой блокады
Активисты торговой блокады оккупированного Донбасса сегодня 5 марта заявили о том, что они полностью взяли под свой контроль движение курсирующих железнодорожных составов, следующих как с России в Украину, так и наоборот. Об этом говорится в специальном сообщении Штаба блокады, передает "Диалог. UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
В тоже время активисты жестко раскритиковали "Укрзализницу" заявив о том, что руководство предприятия отказывает в предоставлении участникам блокады документов по тем грузам, которые идут в Украину со стороны России, и на территории, временно не подконтрольные украинским властям.
Активисты блокады предупредили, что не собираются сворачиваться с жд/станции в Конотопе и намерены проверять машинистов проходящих составов на предмет наличия у них документов по поводу содержания грузов.
Активисты сообщают, что им всестороннюю поддержку оказывает парламентарии, поэтому "блокадная акция" будет продолжена.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Донецкая область, Укрзализниця, Луганская область, блокада
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