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Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе
Оторванные от экономики Украины захваченные предприятия в "ДНР" ждет крах, который спровоцирует значительные социальные потрясения на Донбассе, что вызовет новый виток боев. Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов на собственной странице в социальных сетях.
Он отметил, что остановка всех заводов спровоцирует военное обострение в зоне АТО, так как руководство России будет стараться скрыть социальные проблемы на фоне обострения боевых действий. Бутусов отметил, что крупной войны, либо полномасштабного вторжения российской армии не будет из-за неготовности армии РФ вести крупную войну. Однако, по мнению Бутусова, локальные вспышки боевой активности по типу февральского обострения в Авдеевке могут случиться. Журналист объяснил, что захваченные заводы ждет неминуемая остановка, так как встроить их в структуру экономики России не представляется возможным, а работать автономно и продавать продукцию на мировые рынки террористы без Украины также не смогут - вследствие этого социальное напряжение на Донбассе будет огромным.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, захват, АТО, заводы
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