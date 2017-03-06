Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"

06.03.2017 07:50

После "национализации" предприятий в оккупированном Донбассе, тысячи людей уже совсем скоро проклиная "русский мир" останутся на улицах. В "ДНР", к примеру, пытаются всеми силами скрыть масштабы увольнений, где в ближайшее время свои рабочие места потеряют около 3 тысяч человек.

Енакиевский врач и популярный блогер Александр Чернов рассказал, что стоит за так называемой "национализацией", и как боевики уже начали "кошмарить" простых работников предприятий, сообщает "Диалог. UA".

Вот что по этому поводу Чернов написал в Facebook.

"Интересная информация из оккупированного Енакиево. В связи с "национализацией", часть трудового коллектива ЕМЗ - Метинвест-СМЦ - надо, признать, пока совсем небольшая: лишь до полусотни работников из почти 5000 "штатников" - прогнозируемо написали заявления об увольнении с отработкой 2 недельного срока.

Разумеется, это лишь первые желающие за 3 дня марта покинуть "утопающий корабль". Ясно, что их будет в разы, если не на порядок больше - уже в ближайшие недели. Это не считая неминуемо грядущих сокращений: так "подрядчикам" уже дали понять, что из 2500+ в ближайшие месяцы останется едва ли половина...

Многие "непростые" работники уже пробивают возможность не увольнения, а "перевода" на другие предприятия Метинвеста: Метинвест Мариуполь Метинвест Кривой Рог... И, учитывая, что очевидно сокращение в разы зарплат руководству менеджмента, начцехов, главным инженерам... многие из которых до сих пор получали 30000+грн.- то среди "непростых" "переведшихся" и уволившихся - будет немало!

Но самое важное в другом:

С четверга на 3-м этаже заводоуправления и на 2-м этаже здания "столовой" замечены мужчины 40+ в неплохих костюмах, которые проводят краткие беседы "за закрытой дверью" с немалой частью увольняющихся.

Суть бесед сводится: "Вы уезжаете на работу в Украину. Но ваше имущество и близкие вам люди здесь остаются... Вы, ведь, будете сюда наведываться... Нам о вас все известно. И мы рассчитываем на нашу с вами связь и в дальнейшем..." Все на уровне вежливой официозности, не терпящей альтернативной точки зрения.

Практически уверен, что подобная "обработка" ведется и в Донецке, и в Макеевке, и в Алчевске...

Так что, у Служба безпеки України - уже в ближайшее время появится возможность вербовки десятков "двойных агентов" и просто ценных информаторов.

Ведь, 2 года прожив-проработав, особенно на непоследней должности, даже на "типа украинском" предприятии в ОРДиЛО - неминуемо узнаешь очень много полезной для нашей(!) Победы информации!"

И, по теме: ПУМБ зарплатные карты ЕМЗ до сих пор не просто не заблокировал, но активно переводит их с почившего в ДэНэРэ lifecell на МТС и продолжает выплаты.

Источник: http://from-ua.com