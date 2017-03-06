Ремонтники не смогли починить ЛЭП возле Авдеевки

06.03.2017 17:00

Ремонтные работы на ЛЭП и Донецкой фильтровальной станции (ДФС) возле Авдеевки сегодня так и не начались. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский, передает телеканал 112 Украина.

"Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ", - пояснил чиновник.

По его словам, сегодня ремонтных работ уже не будет. Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведение восстановительных работ.