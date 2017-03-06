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Архив - Донецкая область

У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка

06.03.2017 18:59
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У жителя Мариуполя на улице забрали ребенка

Отец увлекся алкоголем и забыл о маленьком сыне

Житель Мариуполя во время прогулки остался без двухлетнего сына. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В то время, как мужчина употреблял спиртное, мальчик без присмотра бродил возле остановки в Кальмиусском районе – именно такую картину застала жительница Сартаны, проходившая мимо, и решила забрать ребенка к себе, чтобы с ним не случилось беды", – рассказали в полиции.

Женщина обратилась в полицию, а вслед за ней сюда же позвонила родственница малыша. Как оказалось, отец пришел домой настолько пьяным, что не мог вообще ничего рассказать о ребенке.

"Стоит отметить, что активная гражданская позиция и неравнодушие помогли сохранить жизнь и здоровье малыша", – подчеркнули в полиции.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 

 



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь
 
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